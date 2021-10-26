В детском саду в Киевской области произошел взрыв природного газа
В детском саду "Вербиченька" с. Кодаки Обуховского района Киевской области после запуска котельной произошел взрыв природного газа
Об этом сообщает пресс-служба КОГА.
Произошло разрушение пищеблока детского заведения. Котельная и пищеблок являются отдельным от детского сада зданием, поэтому само заведение не пострадало.
Погибших и пострадавших среди сотрудников заведения в результате крушения нет. Всего в заведении находились 10 работников. Детей на момент инцидента в садике не было.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.55
-
EUR
Покупка 30.45Продажа 30.83
- Актуальное
- Важное