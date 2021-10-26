В детском саду в Киевской области произошел взрыв природного газа

Об этом сообщает пресс-служба КОГА.

Произошло разрушение пищеблока детского заведения. Котельная и пищеблок являются отдельным от детского сада зданием, поэтому само заведение не пострадало.

Погибших и пострадавших среди сотрудников заведения в результате крушения нет. Всего в заведении находились 10 работников. Детей на момент инцидента в садике не было.

