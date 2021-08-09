В детском саду Тернополя вспышка кишечной инфекции, - Госпродпотребслужба
Среди детей младшей группы в одном из детских садов Тернополя произошла вспышка кишечной инфекции, в связи с чем работа указанной группы была приостановлена
Об этом сообщает Госпродпотребслужба .
"Зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди детей младшей группы в детском саду города Тернополя, открывшейся 2 августа 2021 года после традиционного ремонта в летний период. О двух случаях заболевания среди детей стало известно 05.08.2021. В тот же день специалисты... начали расследование с целью установления причин возникновения инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что в данный момент ожидаются результаты лабораторных исследований.
"По рекомендации Госпродпотебслужбы с 09.08.2021 младшая группа данного заведения закрыта", - пишет пресс служба.
Известно, что специалисты Госпродспоживпотребслужбы уже начали расследование инцидента.
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