В детском саду на Харьковщине произошло массовое отравление детей
В Чугуевском районе Харьковской области отравилось пятеро воспитанников детсада
Об этом сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины.
У воспитанников детского сада Новопокровска зафиксировали слабость, высокую температуру, жидкий стул, рвоту. Детей с такими симптомами госпитализировали с 24 по 28 декабря.
У них диагностировали гастроэнтероколит. Также врачи не исключают коронавирус.
В детском саду принимают комплексные противоэпидемические меры.
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