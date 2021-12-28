В детском саду на Харьковщине произошло массовое отравление детей

Об этом сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины.



У воспитанников детского сада Новопокровска зафиксировали слабость, высокую температуру, жидкий стул, рвоту. Детей с такими симптомами госпитализировали с 24 по 28 декабря.



У них диагностировали гастроэнтероколит. Также врачи не исключают коронавирус.



В детском саду принимают комплексные противоэпидемические меры.

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