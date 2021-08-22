В детском саду на Черниговщине отравились дети

Об этом передает Еспресо.TV .



"Информация об отравлении детей 2015-2018 гг. рождения поступила в полицию 21 августа. Троим мальчикам и одной девочке стало плохо вечером 20 августа. Дети были доставлены в больницу. Врачам они жаловались на тошноту и боль в животе", - рассказали правоохранители.

Предварительно установлено, что все четверо детей посещают одно и то же дошкольное учреждение в Менской территориальной громаде.



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