В детском саду на Черниговщине отравились дети
По факту отравления четверых детей сотрудники Корюковского районного отдела полиции Черниговской области открыли производство по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений"
Об этом передает Еспресо.TV .
"Информация об отравлении детей 2015-2018 гг. рождения поступила в полицию 21 августа. Троим мальчикам и одной девочке стало плохо вечером 20 августа. Дети были доставлены в больницу. Врачам они жаловались на тошноту и боль в животе", - рассказали правоохранители.
Предварительно установлено, что все четверо детей посещают одно и то же дошкольное учреждение в Менской территориальной громаде.
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