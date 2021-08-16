В детском лагере Одессы произошла вспышка коронавируса: более 40 больных
В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе у 42 детей и двух работников обнаружили коронавирус
Об этом сообщает местное издание "Думская".
Так, сначала у детей и работников учреждения обнаружили симптомы COVID-19, после чего их изолировали и взяли пробы для проверки методом ПЦР. Первые результаты оказались положительными.
"Вчера было 26 больных, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования", - сообщили в Одесском областном департаменте здравоохранения.
Коронавирус обнаружили у 42 детей и двух работников учреждения.
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