Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В детсадах Кременчуга родители оплачивают ремонты, которые должны были сделать за счет ЕБРР - расследование журналистов телеканала "Еспресо"

В детсадах Кременчуга родители оплачивают ремонты, которые должны были сделать за счет ЕБРР - расследование журналистов телеканала "Еспресо"

10 октября, 2021 воскресенье
07:00
Общество Кременчуг_детсадик

Из-за некомпетентной и безответственной власти Кременчуга ряд городских детсадов остались без отопления и ремонтных работ, а выделенные на это средства Европейского банка реконструкции и развития - исчезли

Об этом говорится в расследовании журналистов телеканала "Еспресо" специально для программы "Вечер с Николаем Княжицким".

Старые холодные здания садиков, школ и больниц, дети в верхней одежде на уроках, пациенты под тремя одеялами - это не художественный перформанс, это реальная жизнь в Кременчуге - городе, который дает 1% ВВП Украины.
"Сейчас образовательный процесс приостановлен, так как отделочные работы в помещении пищеблока и во внутренних помещениях здания, он делает невозможным выполнение санитарных норм", - рассказывает директор детского сада №70 Надежда Сороколат.

Проект ЕБРР предусматривал утепление 66 учреждений социальной сферы за счет кредитных средств. А именно - 38 детсадов, 22 школы, 5 больниц и Дом детского и юношеского творчества. За его реализацию отвечает коммунальное предприятие "Кременчугская муниципальная энергосервисная компания" - оно выступает заказчиком работ. Бюджет проекта аж 10,5 млн евро, кредит город будет платить до 2029 года.

Генподрядчиком на тендере стала азербайджанская фирма "Арт-Проже". И уже они наняли субподрядчиков, которые начали ремонт.
В феврале на счет энергосервисной компании ЕБРР перечислил первый транш - почти 2 млн евро. Те перевели их генподрядчику "Арт-Проже", однако до исполнителей они не дошли, поэтому через несколько месяцев работ строители покинули объекты.

"Начиная с февраля были перечислены первые средства от февраля 2021-го, но по состоянию вот уже на сентябрь-месяц, на октябрь-месяц мы видим, что ситуация остановилась, что ремонты в школах и детских садах не проводятся", - отмечает депутат Кременчугского городского совета Богдан Лазоренко .

Субподрядчиком, который выполнял работы в шести детсадах, была киевская фирма "Окбуд плюс". Дошло до абсурда: зарплату платили из собственных ресурсов - жалуется прораб.

"Два месяца руководитель с других объектов брал средства и привозил в Кременчуг и платил. Так и платил, привозил в чемодане деньги и платил ребятам ", - рассказал прораб строительной фирмы Роман Ивашкевич.

Вся эта странная история в клонце концов парализовала работу одиннадцати детских садов, три из них полностью закрыли. Вот и Елена Герасимчук, мать четырехлетней Миланы, вынуждена оставить работу, чтобы ухаживать за ребенком.

"Один месяц, потом другой и на первое сентября они пообещали, что садик будет принимать детей в своем учреждении, но этого не произошло", - сообщила Елена Герасимчук.

Родителям детей предложили временно перевести детей в другие детсады и многие отказались, потому что заведения далеко от места жительства.

Родители 70-го садика даже хотели закончить работы за собственные средства, однако директор отказала.

"Мы предлагали заведующей такие требования, но она сказала, что мы можем собрать средства, сделаем ремонт, но комиссия может этого не принять, у них там свои стандарты, и я на это подписываться не хочу", - добавила Елена Герасимчук.

Однако в соседнем 78-м саду ситуация сложилась по-другому. Там родители за свой счет установили откосы на окнах.

"То, что эти взносы были подкреплены так называемыми расписками, так называемыми удостоверениями о том, что люди это делают по собственной воле, они не должны этого делать, ведь в той документации четко определено понятие ремонта, реконструкции так называемых откосов, поэтому, по моему мнению, эти деньги, они просто осели у кого-то в карманах ", - уверен Богдан Лазоренко.

Все подозревают: кто-то украл деньги, намекают, но боятся сказать вслух. Город не такой уж большой. Еще мэр общается с журналистами на жаргоне 90-х. Вот и на этот раз отказался комментировать критическую ситуацию в городе. Но отписку в мэрии все же дали. Правда не журналистам, их же в Кременчуге гоняют, - депутатам парламента закон обязывает.

В ответе на депутатский запрос Вадим Качан назвал две причины задержек по ремонтам. Некачественное выполнение работ и удорожание строительных материалов. Мол, поэтому надо вносить изменения в контракты, которые должны согласовать в ЕБРР. И только после этого можно будет подписать акты выполненных работ и представить их на финансирование
Самое забавное то, что сам мэр неохотно, под давлением, но признает: делают очень плохо.

"Мне очень не хочется показывать, какое там качество работ, мне стыдно за то, что там были те субподрядчики через третьи руки", - отметил Виталий Малецкий.

"Обвиняют строителей в том, что они сделали очень плохие работы, очень плохого качества, и там фактически не за что платить. Если вы мне покажете хоть один дефектный акт за время, пока мы работали, я готов следующий сад сам лично сделать вам даром", - заверил Роман Ивашкевич.

Удивительно и то, что фирма-исполнитель "Арт-Проже" работала с субподрядчиками через посредника - ООО "Энки констракшн". Об этом тоже рассказывают строители. Эта фирма зарегистрирована в Кременчуге, однако хорошо известна в Днепре. Она фигурирует в уголовном деле, которое касается проекта энергоэффективности. Следствие подозревает растрату бюджетных средств. В апреле этого года фирма почему-то переехала в Киев.

"Есть соответствующие постановления следователя о возбуждении уголовных производств, о растрате средств, о превышении служебных полномочий, то есть уже это все должно вызвать какое-то беспокойство у тех чиновников, которые почему-то сознательно принимали решение работать с представительством фирмы", - добавил Богдан Лазоренко.

И хотя средства работникам так пока и не выплатили, а ремонтные работы не возобновили, в городской власти обещают: до начала отопительного сезона утепление в детсадах завершат. Только в Кременчуге им уже не верят.

Вместо того чтобы решать проблемы мэр Виталий Малецкий решил не отклоняться от политики ЗЕ-власти и так же, как председатель Укрэксимбанка в Киеве Евгений Мецгер, - просто объявил войну журналистам. Публично, на сессии городского совета.

"Но я вас очень прошу, Вадим, научитесь делопроизводству прежде всего и не раздавайте налево-направо комментариев. Потому что все, что вы скажете, будет использовано против вас. У вас своя компетенция. Все ответы коллегам-журналистам - только в письменном виде, исключительно", - прокомментировал Виталий Малецкий.

Возможно, и сам Малецкий еще может стать примером для коллег в Киеве - это не первый его конфликт с прессой. Против него даже открывали уголовное производство по статье 171 - препятствование журналистской деятельности. Но почему на этот раз взорвался городской голова? Депутаты говорят: не хочет, чтобы люди узнали правду о миллионах от ЕБРР на утепление и реконструкцию коммунальных учреждений. Куда они делись - никто не знает, а мэр отчего-то нервничает при упоминаниях об этих деньгах.
расследование
Читайте также:
Євген Брагар
9 октября, 2021 суббота
"Пить из запечатанной бутылки, чай - в офисе, вареное яйцо в скорлупе". Нардеп Брагарь беспокоится, как не стать жертвой отравления
8 октября, 2021 пятница
В центре Киева полиция с потасовкой отобрала баннер у активистов, которые требовали ввести санкции СНБО против Коломойского
9 октября, 2021 суббота
Лукашенко говорит белорусам как питаться: "Сахара насыпешь, водой побрызгаешь"
Киев
+3
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.25
    Покупка 26.25
    Продажа 26.48
  • EUR
    Покупка 30.24
    Продажа 30.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
10 октября
09:00
Сегодня у Зеленского спросят об офшорах и вагнеровцах
08:43
Талибы просят США помочь им с вакцинацией
08:20
Пандемия COVID в Украине: за сутки - 11 тыс. зараженных, из них - более 1 тыс. детей. Больше всего в Харькове
08:00
сборная Испании
Испания - Франция: где и когда смотреть финал Лиги наций
07:55
В Мариуполе море на 100 м отошло от берега
07:40
Фьюри нокаутировал Уайлдера в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе
07:39
Обновлено
Фьюри - Уайлдер: онлайн-трансляция чемпионского боя в супертяжелом весе
07:17
Минюст: исполнительная служба долги за коммуналку не взимает, машины из-за этого не забирает
2021, суббота
9 октября
23:04
На въезде в Киев маршрутку протаранил Volkswagen, автобус с пассажирами перевернулся и влетел в опору
22:29
Саакашвили рассказал, как он попал в Грузию перед арестом
22:28
Эксклюзив
Pandora Papers
Телеканалы замалчивают офшорный скандал Зеленского: расследование журналистов телеканала "Еспресо"
22:00
Финляндия - Украина
ЧМ-2022: Как выглядит турнирная таблица после победы Украины над Финляндией
21:40
Андрей Бабиш
В Чехии партия пророссийского премьера Бабиша проиграла парламентские выборы
21:06
Себастьян Курц
Канцлер Австрии Курц объявил об отставке
20:54
Инфографика
Финляндия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2022
20:54
Украина победила Финляндию в отборе ЧМ-2022
20:29
Картину с музой Пикассо продали на аукционе Sotheby's за $24,6 млн
20:03
Мы довольны эмоциональной реакцией Путина на позицию Турции по Крыму, - Кулеба
19:37
В Польше в деле о гибели 25-летнего украинца предъявлено обвинение 9 лицам
19:16
Во Франции умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр
18:42
В Украине в "оранжевой" зоне уже 15 областей
18:20
В Ливане из-за блэкаута 6,8 млн человек остались без электроэнергии
17:51
ЧМ-2022: Босния и Герцеговина победила Казахстан и опередила Украину
17:43
Финляндия - Украина: стартовые составы команд
17:26
Украинские десантники провели учения в зоне ООС
9 октября на фронте: российские оккупанты трижды нарушили режим "тишины"
17:10
В Киеве произошло ДТП с участием грузовика, легкового авто и микроавтобуса, на Братиславской образовалась огромная пробка
16:52
Хотинская крепость
9 октября в истории: Хотинский мир, псевдоотряды УПА от НКВД и первый сеанс Кашпировского на ТВ
16:38
В Грузии из-за обрушения дома в Батуми объявили общенациональный траур
16:17
Фьюри перед боем против Уайлдера записал обращение к Усику
15:55
Зеленский
Зеленский после критики со стороны США отреагировал на задержку с избранием руководителя САП
15:30
Синоптик Наталья Диденко предупредила о ночных морозах
15:12
Фьюри - Уайлдер: боксеры показали рекордный вес на взвешивании перед боем
14:53
"Спасибо тебе, низкий тебе поклон". Школьник из Прилук шесть лет передает на фронт домашнюю выпечку
14:23
Для общенациональной забастовки в Беларуси нужно 138 тыс. участников - активисты на встрече с Тихановською
14:00
В России от поддельного алкоголя одновременно умерли 26 человек
13:35
Илья Кива
Бойцы с передовой записали на видео ответ Киве, который поздравил Путина с днем рождения
13:18
Сексолог Святослава Федорец заявляет, что ее травят за текст о подростках и ЛГБТ
13:00
Оккупанты наказывают крымчан за украинские лекарства
12:43
На Покров назначено 15 дополнительных поездов
12:22
За сутки пограничники Польши остановили 553 нелегалов с территории Беларуси
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV