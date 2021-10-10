В детсадах Кременчуга родители оплачивают ремонты, которые должны были сделать за счет ЕБРР - расследование журналистов телеканала "Еспресо"

Об этом говорится в расследовании журналистов телеканала "Еспресо" специально для программы "Вечер с Николаем Княжицким".



Старые холодные здания садиков, школ и больниц, дети в верхней одежде на уроках, пациенты под тремя одеялами - это не художественный перформанс, это реальная жизнь в Кременчуге - городе, который дает 1% ВВП Украины.

"Сейчас образовательный процесс приостановлен, так как отделочные работы в помещении пищеблока и во внутренних помещениях здания, он делает невозможным выполнение санитарных норм", - рассказывает директор детского сада №70 Надежда Сороколат.



Проект ЕБРР предусматривал утепление 66 учреждений социальной сферы за счет кредитных средств. А именно - 38 детсадов, 22 школы, 5 больниц и Дом детского и юношеского творчества. За его реализацию отвечает коммунальное предприятие "Кременчугская муниципальная энергосервисная компания" - оно выступает заказчиком работ. Бюджет проекта аж 10,5 млн евро, кредит город будет платить до 2029 года.

Генподрядчиком на тендере стала азербайджанская фирма "Арт-Проже". И уже они наняли субподрядчиков, которые начали ремонт.

В феврале на счет энергосервисной компании ЕБРР перечислил первый транш - почти 2 млн евро. Те перевели их генподрядчику "Арт-Проже", однако до исполнителей они не дошли, поэтому через несколько месяцев работ строители покинули объекты.



"Начиная с февраля были перечислены первые средства от февраля 2021-го, но по состоянию вот уже на сентябрь-месяц, на октябрь-месяц мы видим, что ситуация остановилась, что ремонты в школах и детских садах не проводятся", - отмечает депутат Кременчугского городского совета Богдан Лазоренко .



Субподрядчиком, который выполнял работы в шести детсадах, была киевская фирма "Окбуд плюс". Дошло до абсурда: зарплату платили из собственных ресурсов - жалуется прораб.

"Два месяца руководитель с других объектов брал средства и привозил в Кременчуг и платил. Так и платил, привозил в чемодане деньги и платил ребятам ", - рассказал прораб строительной фирмы Роман Ивашкевич.



Вся эта странная история в клонце концов парализовала работу одиннадцати детских садов, три из них полностью закрыли. Вот и Елена Герасимчук, мать четырехлетней Миланы, вынуждена оставить работу, чтобы ухаживать за ребенком.



"Один месяц, потом другой и на первое сентября они пообещали, что садик будет принимать детей в своем учреждении, но этого не произошло", - сообщила Елена Герасимчук.



Родителям детей предложили временно перевести детей в другие детсады и многие отказались, потому что заведения далеко от места жительства.

Родители 70-го садика даже хотели закончить работы за собственные средства, однако директор отказала.



"Мы предлагали заведующей такие требования, но она сказала, что мы можем собрать средства, сделаем ремонт, но комиссия может этого не принять, у них там свои стандарты, и я на это подписываться не хочу", - добавила Елена Герасимчук.



Однако в соседнем 78-м саду ситуация сложилась по-другому. Там родители за свой счет установили откосы на окнах.



"То, что эти взносы были подкреплены так называемыми расписками, так называемыми удостоверениями о том, что люди это делают по собственной воле, они не должны этого делать, ведь в той документации четко определено понятие ремонта, реконструкции так называемых откосов, поэтому, по моему мнению, эти деньги, они просто осели у кого-то в карманах ", - уверен Богдан Лазоренко.



Все подозревают: кто-то украл деньги, намекают, но боятся сказать вслух. Город не такой уж большой. Еще мэр общается с журналистами на жаргоне 90-х. Вот и на этот раз отказался комментировать критическую ситуацию в городе. Но отписку в мэрии все же дали. Правда не журналистам, их же в Кременчуге гоняют, - депутатам парламента закон обязывает.



В ответе на депутатский запрос Вадим Качан назвал две причины задержек по ремонтам. Некачественное выполнение работ и удорожание строительных материалов. Мол, поэтому надо вносить изменения в контракты, которые должны согласовать в ЕБРР. И только после этого можно будет подписать акты выполненных работ и представить их на финансирование

Самое забавное то, что сам мэр неохотно, под давлением, но признает: делают очень плохо.



"Мне очень не хочется показывать, какое там качество работ, мне стыдно за то, что там были те субподрядчики через третьи руки", - отметил Виталий Малецкий.



"Обвиняют строителей в том, что они сделали очень плохие работы, очень плохого качества, и там фактически не за что платить. Если вы мне покажете хоть один дефектный акт за время, пока мы работали, я готов следующий сад сам лично сделать вам даром", - заверил Роман Ивашкевич.

Удивительно и то, что фирма-исполнитель "Арт-Проже" работала с субподрядчиками через посредника - ООО "Энки констракшн". Об этом тоже рассказывают строители. Эта фирма зарегистрирована в Кременчуге, однако хорошо известна в Днепре. Она фигурирует в уголовном деле, которое касается проекта энергоэффективности. Следствие подозревает растрату бюджетных средств. В апреле этого года фирма почему-то переехала в Киев.



"Есть соответствующие постановления следователя о возбуждении уголовных производств, о растрате средств, о превышении служебных полномочий, то есть уже это все должно вызвать какое-то беспокойство у тех чиновников, которые почему-то сознательно принимали решение работать с представительством фирмы", - добавил Богдан Лазоренко.



И хотя средства работникам так пока и не выплатили, а ремонтные работы не возобновили, в городской власти обещают: до начала отопительного сезона утепление в детсадах завершат. Только в Кременчуге им уже не верят.

Вместо того чтобы решать проблемы мэр Виталий Малецкий решил не отклоняться от политики ЗЕ-власти и так же, как председатель Укрэксимбанка в Киеве Евгений Мецгер, - просто объявил войну журналистам. Публично, на сессии городского совета.

"Но я вас очень прошу, Вадим, научитесь делопроизводству прежде всего и не раздавайте налево-направо комментариев. Потому что все, что вы скажете, будет использовано против вас. У вас своя компетенция. Все ответы коллегам-журналистам - только в письменном виде, исключительно", - прокомментировал Виталий Малецкий.Возможно, и сам Малецкий еще может стать примером для коллег в Киеве - это не первый его конфликт с прессой. Против него даже открывали уголовное производство по статье 171 - препятствование журналистской деятельности. Но почему на этот раз взорвался городской голова? Депутаты говорят: не хочет, чтобы люди узнали правду о миллионах от ЕБРР на утепление и реконструкцию коммунальных учреждений. Куда они делись - никто не знает, а мэр отчего-то нервничает при упоминаниях об этих деньгах.