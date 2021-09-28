В детдоме Луцка произошла вспышка коронавируса: в больницу попали 17 детей

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя детдома Виктор Максимюк, передает местное издание ВолиньPost .

В детдоме Луцка произошла вспышка COVID-19. Так, заболели 17 из 34 воспитанников детдома, а также несколько его работников.

"Болезнь распространилась от работников. Протестировали методом ПЦР всех детей, хотя они и не имели клинических проявлений заболевания", - подчеркнул он.



Читайте также: В Украине за две недели уровень смертности от коронавируса вырос более чем вдвое, - Киевская школа экономики

По словам Максимюка, 17 детей были госпитализированы, чтобы изолировать их от здоровых. Двое из них имеют слегка повышенную температуру.

"Сейчас у нас идет активная работа по вакцинации персонала. На сегодня первой дозой вакцинированы около 70% персонала", - добавил он.

Напомним, в течение суток 27 сентября было зарегистрировано 6552 новых случая COVID-19 (в том числе 574 ребенка и 165 медработников), 143 человека погибли, 2927 пациентов выздоровели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb