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В десяти областях Украины применяют аварийные отключения света из-за дефицита в энергосистеме

27 января, 2023 пятница
11:13
Экономика

По состоянию на утро 27 января лимиты потребления электроэнергии превышены в десяти областях Украины, там применяют аварийные отключения света

Об этом сообщает Укрэнерго .

По данным компании, потребление электроэнергии остается на том же уровне, что и днем раньше. Соответственно в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

"Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление" в пресс-службе.

Все облэнерго получили круглосуточные лимиты потребления.

"Уже сейчас Диспетчерский центр видит превышение лимитов в десяти областях, из-за чего используются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях", - рассказали в Укрэнерго.

"В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях", – добавили там.

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