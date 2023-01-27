Об этом сообщает Укрэнерго .

По данным компании, потребление электроэнергии остается на том же уровне, что и днем раньше. Соответственно в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

"Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление" в пресс-службе.

Все облэнерго получили круглосуточные лимиты потребления.

"Уже сейчас Диспетчерский центр видит превышение лимитов в десяти областях, из-за чего используются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях", - рассказали в Укрэнерго.

"В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях", – добавили там.

26 января российские кафиры совершили очереднуюмассированную ракетную атаку по Украине. Было выпущено 55 ракет, из которых 47 сбили ПВО.

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