В десяти областях Украины и Киеве будут действовать аварийные и почасовые графики отключения света
В четверг, 3 ноября, распределительный центр Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения
Об этом информирует Укрэнерго .
В этой связи в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях будут продолжать действовать графики аварийных отключений. Ограничения будут касаться всех категорий потребителей.
В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины будут свет выключаться по почасовому графику. Информацию о графиках отключений на улице конкретного потребителя должен предоставить местный оператор распределительных сетей (облэнерго).
Ограничения потребления применяют для уменьшения нагрузки на электросети и сбалансирования энергосистемы. Это позволит избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными ударами россиян.
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