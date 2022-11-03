В десяти областях Украины и Киеве будут действовать аварийные и почасовые графики отключения света

Об этом информирует Укрэнерго .

В этой связи в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях будут продолжать действовать графики аварийных отключений. Ограничения будут касаться всех категорий потребителей.

В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины будут свет выключаться по почасовому графику. Информацию о графиках отключений на улице конкретного потребителя должен предоставить местный оператор распределительных сетей (облэнерго).

Ограничения потребления применяют для уменьшения нагрузки на электросети и сбалансирования энергосистемы. Это позволит избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными ударами россиян.

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