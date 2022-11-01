Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский на встрече с чешским коллегой Витом Ракушаном, передает Укринформ .

"В день россияне выпускают по нашим позициям примерно 60 тыс. снарядов. Относительно того, что мы отвечаем, - это где-то 6,5 - 7 тыс. (снарядов - ред.). То есть, примерно в 10 раз меньше", - сказал Монастырский.

Во время встречи министр также поблагодарил Чехию за поддержку Украины.

"У нас есть конкретная помощь со стороны Чехии для возобновления работы подразделений МВД, прежде всего, по восстановлению парка пожарной техники, обеспечению индивидуальной защиты наших пожарных. В конкретных ситуациях мы передаем потребности, возникающие у нас после разрушения подразделений наших служб, которые происходят ежедневно в Украине. В частности, Чешская Республика взяла под опеку Днепропетровскую область, именно там при ее содействии будут отстраиваться и подразделения, и жилье. Конкретная помощь оказывается не только в Украине, но и в самой Чехии. Ведь около полумиллиона граждан Украины сегодня получили защиту Чешской Республики", – сказал Монастырский.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении вражеских складов боеприпасов в Запорожье, Николаевской и Херсонской областях.

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