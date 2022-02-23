В Деснянском районе Киева во время празднования дня рождения мужчина убил тещу
На улице Шолом Алейхема в Киеве мужчина во время празднования дня рождения толкнул 66-летнюю тещу, которая в результате падения получила травмы, несовместимые с жизнью
Об этом передают Часовые.Еспресо.
По предварительным данным, муж с женой и мамой жены накануне отмечали день рождения одного из них. На рассвете возник конфликт, по словам мужчины, из-за того, что теща якобы забрала у зятя телефон.
Мужчина, по его словам, толкнул тещу. Пожилая женщина упала и ударилась головой. В результате падения 66-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Злоумышленник задержан. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства этого инцидента.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.69
Покупка 28.69Продажа 29.3
-
EUR
Покупка 32.4Продажа 33.18
- Актуальное
- Важное