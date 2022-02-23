В Деснянском районе Киева во время празднования дня рождения мужчина убил тещу

Об этом передают Часовые.Еспресо.

По предварительным данным, муж с женой и мамой жены накануне отмечали день рождения одного из них. На рассвете возник конфликт, по словам мужчины, из-за того, что теща якобы забрала у зятя телефон.

Мужчина, по его словам, толкнул тещу. Пожилая женщина упала и ударилась головой. В результате падения 66-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Злоумышленник задержан. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства этого инцидента.

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