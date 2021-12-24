В Деснянском районе Киева произошло ДТП: есть потерпевшие

Об этом сообщили Вартови.Еспресо.



По предварительным данным, водитель Renault Trafic двигался от Северного моста в направлении Троещины. По неизвестным причинам он слетел с дороги, перелетел через бордюрный камень, снес несколько дорожных знаков и врезался в электроопору.



Удар был такой силы, что сработали подушки безопасности.



В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Renault Trafic, их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.



На месте работает следственно-оперативная группа, выясняющая обстоятельства ДТП.