В Деснянском районе Киева произошло ДТП: есть потерпевшие
В пятницу, 24 декабря, в Деснянском районе столицы на проспекте Шухевича произошло ДТП с потерпевшими
Об этом сообщили Вартови.Еспресо.
По предварительным данным, водитель Renault Trafic двигался от Северного моста в направлении Троещины. По неизвестным причинам он слетел с дороги, перелетел через бордюрный камень, снес несколько дорожных знаков и врезался в электроопору.
Удар был такой силы, что сработали подушки безопасности.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Renault Trafic, их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.
На месте работает следственно-оперативная группа, выясняющая обстоятельства ДТП.
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