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В Деснянском районе Киева произошло ДТП: есть потерпевшие

24 декабря, 2021 пятница
17:03
Криминал

В пятницу, 24 декабря, в Деснянском районе столицы на проспекте Шухевича произошло ДТП с потерпевшими

Об этом сообщили Вартови.Еспресо.

По предварительным данным, водитель Renault Trafic двигался от Северного моста в направлении Троещины. По неизвестным причинам он слетел с дороги, перелетел через бордюрный камень, снес несколько дорожных знаков и врезался в электроопору.

Удар был такой силы, что сработали подушки безопасности.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Renault Trafic, их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняющая обстоятельства ДТП.


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Вартові.Еспресо
Киев
ДТП Киев
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