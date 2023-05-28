В Деснянском районе Киева мужчинам на шашлыках вручили повестки

Об этом сообщил Вечерний Киев.

"Любителям пикников напомнили об опасности костра и вручили отдыхающим мужской статьи призывного возраста повестки для уточнения военно-учетных данных. Данный вид повесток в военкомат вручается для обновления информации о семейном положении, месте работы, состоянии здоровья и т.д.", - говорится в сообщении

Отмечается, что в ходе совместного рейда отдыхающим также предоставили открытки об алгоритме действий при обнаружении взрывоопасных предметов, напомнили об административной ответственности за посещение лесов и нарушении требований пожарной безопасности.

"Леса Киева больше всего страдают от пожаров из-за большой рекреационной нагрузки и небрежности отдыхающих", — отметили лесоводы.