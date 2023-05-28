В Деснянском районе Киева мужчинам на шашлыках вручили повестки
В Деснянском районе лесоводы вместе со спасателями, полицейскими и военными провели противопожарный рейд и вручили повестки мужчинам, которые жарили шашлыки
Об этом сообщил Вечерний Киев.
"Любителям пикников напомнили об опасности костра и вручили отдыхающим мужской статьи призывного возраста повестки для уточнения военно-учетных данных. Данный вид повесток в военкомат вручается для обновления информации о семейном положении, месте работы, состоянии здоровья и т.д.", - говорится в сообщении
Отмечается, что в ходе совместного рейда отдыхающим также предоставили открытки об алгоритме действий при обнаружении взрывоопасных предметов, напомнили об административной ответственности за посещение лесов и нарушении требований пожарной безопасности.
"Леса Киева больше всего страдают от пожаров из-за большой рекреационной нагрузки и небрежности отдыхающих", — отметили лесоводы.
- 9 мая сообщалось , что водитель и пассажиры автомобиля Range Rover, которые громко слушали музыку врага в центре Львова, а затем еще и агрессивно вели себя, получили повестки.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное