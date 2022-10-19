Об этом сообщает facebook-профиль Держспецзв'язку.

"На компьютере хранятся несколько важных файлов. Какие настройки можно сделать в Windows, чтобы дополнительно защитить эти документы, можно ли их зашифровать⁉️ Самый простой способ дополнительно защитить важные файлы от посторонних – установить пароль. Такая возможность есть для любых документов Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). На компьютерах с операционной системой Windows путь такой: Файл > Сведения>Защита документа > Шифрование паролем. После этого нужно ввести пароль, а затем еще раз подтвердить его", - пишут в посте.

Также в Windows имеется встроенный инструмент шифрования отдельных файлов и папок – EFS. Он может пригодиться, если к вашему компьютеру имеют доступ несколько человек. Еще один способ защитить файлы – добавить их в зашифрованный архив с паролем. Также можно использовать специальные программы для шифрования файлов (например, VeraCrypt), или перенести важные файлы на специальную защищенную флешку.

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