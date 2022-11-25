Об этом сообщает facebook-профиль Держспецзв'язку.

"Периодически появляются сообщения об обнаруженных уязвимостях Bluetooth, которые хакеры потенциально могут использовать для получения доступа к устройствам пользователей, заражению вредоносным программным обеспечением или угону данных. Несмотря на это, угроза взлома через Bluetooth – низкая, и подобные случаи практически не происходят. Bluetooth-соединение устанавливается на коротком расстоянии (до 100 метров). То есть злоумышленник для совершения атаки должен находиться совсем рядом. Достоверность такого развития событий слишком мала", - пишут в Службе

Чтобы усилить безопасность, нужно своевременно устанавливать на устройства обновления. Можно установить ограничения на автоматическое подключение через Bluetooth и подключить уведомления о подключении новых устройств.

Также советуют выключать Bluetooth, когда им не пользуетесь, особенно в людных местах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb