В Держспецзв'язку дали советы украинцам: как безопасно пользоваться Bluetooth
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины объяснила украинцам, как безопасно пользоваться Bluetooth
Об этом сообщает facebook-профиль Держспецзв'язку.
"Периодически появляются сообщения об обнаруженных уязвимостях Bluetooth, которые хакеры потенциально могут использовать для получения доступа к устройствам пользователей, заражению вредоносным программным обеспечением или угону данных. Несмотря на это, угроза взлома через Bluetooth – низкая, и подобные случаи практически не происходят. Bluetooth-соединение устанавливается на коротком расстоянии (до 100 метров). То есть злоумышленник для совершения атаки должен находиться совсем рядом. Достоверность такого развития событий слишком мала", - пишут в Службе
Чтобы усилить безопасность, нужно своевременно устанавливать на устройства обновления. Можно установить ограничения на автоматическое подключение через Bluetooth и подключить уведомления о подключении новых устройств.
Также советуют выключать Bluetooth, когда им не пользуетесь, особенно в людных местах.
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