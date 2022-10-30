Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что из-за прилета повреждены линии электропередач, сейчас две улицы остались без света, работают аварийные бригады.

Откуда прилетел снаряд местные власти не комментируют.

23 октября стало известно, что в Белгородской области РФ начали устанавливать конструкции, которые местные чиновники называют "защитными сооружениями".

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