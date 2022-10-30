В деревню в Белгородском районе РФ прилетел снаряд
В село Никольское в Белгородском районе РФ прилетел снаряд, повреждены линии электропередач
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он сообщил, что из-за прилета повреждены линии электропередач, сейчас две улицы остались без света, работают аварийные бригады.
Откуда прилетел снаряд местные власти не комментируют.
- 23 октября стало известно, что в Белгородской области РФ начали устанавливать конструкции, которые местные чиновники называют "защитными сооружениями".
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