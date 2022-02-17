В депутатские планшеты был вшит модуль для онлайн-голосования, – Рудык

Об этом сообщает в кулуарах парламента лидер партии "Голос" Кира Рудык, передает Интерфакс-Украина.



"Сейчас еще до того, как эти поправки внесены (о возможности онлайн-голосования на пленарных заседаниях – ИФ), уже депутатам говорят: "Отдайте свои планшеты – мы их перепрошьем". Мой планшет перепрошили. И знаете, что там есть? Онлайн-голосование. То есть "слуги" для себя уже все решили и пока будут просто проталкивать это через зал", - сказала Рудык.



Также она подчеркнула, что соответствующий законопроект еще не зарегистрирован в ВР.



Кроме того, нардеп отметила, что "Голос" не поддерживает инициативу введения онлайн-голосования.



"Я не знаю ни одной оппозиционной партии и фракции, которая это поддерживает. Потому что мы прекрасно понимаем, куда это все идет. А идет это к тому, чтобы депутаты, которые уже в "слугах народа" либо не голосуют по указанию, либо находятся на своих округах могли или сами, или через планшеты голосовать так, как нужно властям", - добавила Рудык.

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