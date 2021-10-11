В Департаменте молодежи и спорта КГГА провели обыски
В ходе обыска в Департаменте молодежи и спорта КГГА обнаружили и изъяли документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Так, 11 октября Голосеевская окружная прокуратура города Киева провела обыски в служебных помещениях Департамента молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 УК Украины.
По версии следствия, должностные лица коммунального предприятия "Спортивный комплекс", которое подчиняется департаменту молодежи и спорта КГГА, на основании заключенных договоров безосновательно перечислило бюджетные средства на счета подрядных организаций за выполненные работы по капитальному ремонту стадиона, фактически предоставленные по завышенным ценам и в полном объеме. Действия чиновников нанесли ущерб территориальной общине на сумму свыше 700 тыс. грн.
В ходе обыска обнаружили и изъяли документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом. Они будут отправлены на экспертизу
В ходе обыска двум инженерам технического надзора сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Также планируется вручение подозрения третьему лицу - представителю подрядной организации.
- Напомним, прокуратура провела обыски на Киевводоканал и Киевтеплоэнерго по делу о хищении около 10 млн грн.
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