Об этом 2 ноября сообщил в Telegram глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.

"Более полугода без газоснабжения жили жители Великой Александровки. Сейчас же специалисты активно работают над тем, чтобы исправить это. Начало уже положено. Сегодня газ вернули в первые пять жилищ", - написал он.

"Полноценное газоснабжение обязательно восстановят во всем поселке. Ремонтные бригады ежедневно над этим работают", - заверил чиновник.

Великую Александровку освободили от российских оккупантов в начале октября.

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