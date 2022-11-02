В деоккупированный поселок на Херсонщине возвращают газ, которого там не было полгода
В дома жителей деоккупированного поселка Великая Александровка Херсонской области возвращают газ, которого там не было полгода
Об этом 2 ноября сообщил в Telegram глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.
"Более полугода без газоснабжения жили жители Великой Александровки. Сейчас же специалисты активно работают над тем, чтобы исправить это. Начало уже положено. Сегодня газ вернули в первые пять жилищ", - написал он.
"Полноценное газоснабжение обязательно восстановят во всем поселке. Ремонтные бригады ежедневно над этим работают", - заверил чиновник.
- Великую Александровку освободили от российских оккупантов в начале октября.
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