В деоккупированных Лимане и Святогорске эксгумировали 78 тел в местах массовых захоронений

Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушение законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба.

Прокуратура осмотрела места захоронения с 4 по 10 октября в освобожденных городах Святогорск и Лиман.

"В Святогорске правоохранители эксгумировали тела 34 человек, часть из них - с признаками насильственной смерти. Также в авто обнаружены обгоревшие тела двух граждан, их лица устанавливаются", - говорится в сообщении.

Также на кладбище "Новая Масляковка" в деоккупированном Лимане обнаружили около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Самому младшему ребенку – один год, его похоронили рядом со всей семьей.

Всего в городе уже эксгумировано 44 тела.

23 сентября завершилась эксгумация тел из массового захоронения в Изюме. Всего эксгумировали 436 тел, большинство из которых имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток.

Около 200 гражданских и два десятка военных ВСУ: на месте массовых захоронений в Лимане эксгумировали первые тела. Гражданских жителей Лимана, среди которых есть дети, хоронили в отдельных могилах, военных – в траншее длиной 40 метров.

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