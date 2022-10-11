В деоккупированных Лимане и Святогорске эксгумировали 78 тел в местах массовых захоронений
Прокуратурой в освобожденных Лимане и Святогорске Донецкой области эксгумировано 44 и 34 тела в местах массовых захоронений
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушение законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба.
Прокуратура осмотрела места захоронения с 4 по 10 октября в освобожденных городах Святогорск и Лиман.
"В Святогорске правоохранители эксгумировали тела 34 человек, часть из них - с признаками насильственной смерти. Также в авто обнаружены обгоревшие тела двух граждан, их лица устанавливаются", - говорится в сообщении.
Также на кладбище "Новая Масляковка" в деоккупированном Лимане обнаружили около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Самому младшему ребенку – один год, его похоронили рядом со всей семьей.
Всего в городе уже эксгумировано 44 тела.
- 23 сентября завершилась эксгумация тел из массового захоронения в Изюме. Всего эксгумировали 436 тел, большинство из которых имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток.
- Около 200 гражданских и два десятка военных ВСУ: на месте массовых захоронений в Лимане эксгумировали первые тела. Гражданских жителей Лимана, среди которых есть дети, хоронили в отдельных могилах, военных – в траншее длиной 40 метров.
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