Об этом сообщило Государственное бюро расследований в телеграме.

Как говорится в сообщении, сегодня, 15 сентября, ГБР задержало в освобожденных Изюме и Купянске коллаборанток, работавших на оккупантов.

"Так, в освобожденном Изюме удалось разоблачить и задержать двух предателей из числа уже бывших работников правоохранительных органов. Чиновница местной налоговой службы после начала войны продолжила работу уже в оккупационной администрации россиян. Она занималась подбором кадров для оккупационного городского совета Изюма, передавала информацию о местных патриотах", – пишет ГБР.

Как отметили правоохранители, коллаборантка не пропускала массовые мероприятия оккупантов и с гордостью рассказывала прокремлевским пропагандистам, как ей хорошо стало жить. Сюжеты с ее интервью показывали в эфирах российских каналов.

"Другая предательница вступила в ряды "народной милиции". Она уговаривала своих бывших коллег из Изюмского отдела полиции так же переходить на службу к оккупантам. Также она показала захватчикам, где расположены все государственные органы города. Другая гражданка Украины пошла работать в созданную оккупационной властью налоговую структуру в Купянске. Она занималась тем, что отбирала деньги у населения в пользу оккупантов под видом взимания налогов", - пишет ГБР.

Как говорится в сообщении, всем троим сообщено о подозрении по факту государственной измены (статья 111, ч. 2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В Днепропетровской области разоблачили двух коллаборантов , которые поддерживали вооруженную агрессию РФ и считали ее "борьбой с нацизмом".

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