В деоккупированные Лиман и Святогорск на Донетчине вернули электроснабжение
В освобожденные от оккупантов Лиман и Святогорск Донецкой области вернули электроснабжение. В других населенных пунктах еще работают ремонтные бригады
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Деоккупированные населенные пункты возвращают к жизни. Лиман, Святогорск уже со светом. В других населенных пунктах продолжают работать ремонтные бригады", написал он и отметил, что работы усложняются из-за заминирования.
Тимошенко напомнил, что в Донецкой области, равно как и по всей Украине, работают Пункты несокрушимости.
"Кто-то здесь учится, кто-то заряжает гаджеты, кто-то греется", - отметил он.
Тимошенко также отметил, что в Донецкой области работают пункты безвозмездной выдачи дров для населения, которыми могут воспользоваться все жители деоккупированных территорий.
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