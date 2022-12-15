Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Деоккупированные населенные пункты возвращают к жизни. Лиман, Святогорск уже со светом. В других населенных пунктах продолжают работать ремонтные бригады", написал он и отметил, что работы усложняются из-за заминирования.

Тимошенко напомнил, что в Донецкой области, равно как и по всей Украине, работают Пункты несокрушимости.

"Кто-то здесь учится, кто-то заряжает гаджеты, кто-то греется", - отметил он.

Тимошенко также отметил, что в Донецкой области работают пункты безвозмездной выдачи дров для населения, которыми могут воспользоваться все жители деоккупированных территорий.

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