В деоккупированной Снигиревке на Николаевщине нашли тела 27 человек, убитых россиянами
В Снигиревке Николаевской области обнаружили тела 27 человек, убитых во время оккупации города российской армией. Открыты уголовные производства
Об этом 15 февраля сообщил начальник Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак, передают "Новости-N".
По его словам, на телах погибших есть признаки насильственной смерти: пулевые ранения и травмы от взрывов боеприпасов и т.д. Начальник прокуратуры отметил, что, в отличие от Бучи Киевской области, в Снигиревке не нашли мест массового захоронения людей.
По выявленным фактам начаты уголовные производства, в рамках которых назначены судебно-медицинские экспертизы. Казак подчеркнул, что в настоящее время устанавливается полный круг причастных к преступлениям.
- Снигиревку освободили в ноябре 2022 года.
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