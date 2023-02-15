Об этом 15 февраля сообщил начальник Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак, передают "Новости-N".

По его словам, на телах погибших есть признаки насильственной смерти: пулевые ранения и травмы от взрывов боеприпасов и т.д. Начальник прокуратуры отметил, что, в отличие от Бучи Киевской области, в Снигиревке не нашли мест массового захоронения людей.

По выявленным фактам начаты уголовные производства, в рамках которых назначены судебно-медицинские экспертизы. Казак подчеркнул, что в настоящее время устанавливается полный круг причастных к преступлениям.