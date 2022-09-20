В деоккупированной Харьковской области зарегистрировали уже около 300 военных преступлений россиян
На освобожденных территориях Харьковщины зарегистрировали 292 военных преступления, совершенных российскими войсками, большинство из них по нарушению законов и обычаев войны
Об этом в эфире телемарафона сообщает заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
"Мы очень тесно сотрудничаем с населением на освобожденных территориях. Они очень охотно дают свои показания, о том, как и кто себя вел, кто давал команды, кто совершал пытки", – говорит он.
По словам Енина, за прошедшие сутки полицейские обнаружили около 50 тел погибших гражданских, всего с начала мероприятий - 168 тел и гражданских, и военных. Большинство из них с признаками насильственной смерти.
Над возобновлением правопорядка и установлением военных преступлений россиян на деоккупированных территориях Харьковщины работают более 1000 полицейских.
- В деоккупированном Изюме нашли комнату пыток.
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