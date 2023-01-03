Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

С завтрашнего дня, 4 января, многопрофильная больница в Балаклее примет первых пациентов.

До российского вторжения Балаклейская больница имела 614 сотрудников и круглосуточно оказывала помощь украинцам, однако во время оккупации медучреждение претерпело значительные разрушения. В частности, повреждены были стены и кровля, выбиты двери и окна.

"Делаем все, чтобы как можно быстрее возобновить медицинские услуги для населения других деоккупированных районов Харьковщины. После освобождения Балаклеи мы приступили к восстановительным работам, привлекая средства областного бюджета и резервного фонда госбюджета. Отдельная благодарность Министерству здравоохранения за предоставленное медицинское оборудование", - пишет Синегубов.

Также глава Харьковщины рассказал, что сейчас разрабатывается проект по восстановлению Центральной городской больницы в деоккупированном Изюме.

10 сентября 2022 года сообщалось , что украинские воины подняли сине-желтое знамя над Балаклеей.

С середины сентября 2022 года в Харьковской области начали возобновлять работу почтовые службы Украины. В Балаклее открыли отделения Укрпочта и Новая почта.

10 ноября 2022 года сообщили о процессе восстановления центральной больницы после обстрелов рашистов в деоккупированной Балаклее.

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