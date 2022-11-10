Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

Балаклейская клиническая многопрофильная больница интенсивного лечения потерпела разрушения в результате войны. Во время временной оккупации российские оккупанты развернули в здании казарму, вывезли и уничтожили практически все оборудование, а во время отступления обстреляли корпуса медучреждения.

В настоящее время на объекте восстанавливают опорные стены и кровли.

"Уже удалось восстановить инфекционное отделение. После запуска системы отопления в комплексе – врачи будут готовы принимать пациентов", – написал Синегубов.

Всего в Харьковской области запланированы восстановительные работы на 307 поврежденных от рашистов объектах. Из них 170 – многоэтажки Харькова и области.

Ранее сообщалось , что украинские воины подняли сине-желтое знамя над Балаклеей.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления уволили 2,5 тыс. кв. км территории Харьковской области, которая была оккупирована россиянами.

С середины сентября в Харьковской области начали возобновлять работу почтовые службы Украины. В Балаклее открыли отделения Укрпочта и Новая почта.

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