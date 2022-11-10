В деоккупированной Балаклее после обстрелов отстраивают центральную больницу
В освобожденной ВСУ Балаклее Харьковской области после обстрелов российских оккупантов отстраивают центральную больницу
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
Балаклейская клиническая многопрофильная больница интенсивного лечения потерпела разрушения в результате войны. Во время временной оккупации российские оккупанты развернули в здании казарму, вывезли и уничтожили практически все оборудование, а во время отступления обстреляли корпуса медучреждения.
В настоящее время на объекте восстанавливают опорные стены и кровли.
"Уже удалось восстановить инфекционное отделение. После запуска системы отопления в комплексе – врачи будут готовы принимать пациентов", – написал Синегубов.
Всего в Харьковской области запланированы восстановительные работы на 307 поврежденных от рашистов объектах. Из них 170 – многоэтажки Харькова и области.
- Ранее сообщалось , что украинские воины подняли сине-желтое знамя над Балаклеей.
- Украинские силы обороны в ходе контрнаступления уволили 2,5 тыс. кв. км территории Харьковской области, которая была оккупирована россиянами.
- С середины сентября в Харьковской области начали возобновлять работу почтовые службы Украины. В Балаклее открыли отделения Укрпочта и Новая почта.
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