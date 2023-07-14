В деоккупированном селе в Николаевской области обнаружили тела двух гражданских, которых расстреляли военные РФ
В освобожденном селе Степное в Николаевской области правоохранители эксгумировали тела двух местных жителей, которых во время оккупации весной 2022 года расстреляли военные РФ
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Отмечается, что при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры продолжаются следственно-оперативные меры по выявлению и документированию военных преступлений, совершенных армией РФ в отношении гражданского населения на территории области.
Во время очередного осмотра местности в селе Степное Воскресенской территориальной общины Николаевского района прокуроры совместно со следователями и криминалистами ГУ Нацполиции в области эксгумировали тела двух местных жителей. Убитыми россиянами оказались мужчины 20 и 34 лет. Их весной в прошлом году расстреляли военные РФ.
Тела погибших направили в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования.
В настоящее время принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления. Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
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