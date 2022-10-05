В деоккупированном Лимане в Донецкой области нашли захоронение более 50 гражданских, - hromadske
В деоккупированном Лимане Донецкой области обнаружили захоронение с телами более 50 мирных жителей
Об этом сообщает hromadske .
По данным издания, россияне выкапывали траншеи и заставляли подозреваемых в сотрудничестве с украинскими военными людей собирать тела погибших для захоронения.
Местный житель, которого оккупанты задерживали и привлекали к захоронению погибших, рассказал журналистам, что не всех похороненных идентифицировали, а тела могли долго лежать на улицах. Кроме того, погибших от обстрелов иногда хоронили соседи.
На погребении установлены таблички, на некоторых из которых написаны имена, а другие содержат только номера.
Кроме того, издание отмечает, что оккупанты, отступая, покидали тела своих погибших, в частности, в одном из домов, где они жили и организовали медпункт - оттуда забрали только раненых.
- 23 сентября завершилась эксгумация тел по массовому захоронению в Изюме. Всего эксгумировали 436 тел, большинство из которых имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток.
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