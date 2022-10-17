Об этом сообщила пресс-офицер полиции Донбасса Александра Гаврилко на брифинге для Media Center Ukraine.

Гаврилко рассказала, что в городе есть как большие массовые захоронения, так и единичные, в огородах и дворах. В настоящее время эксгумированы 35 военных, эксгумация гражданских до сих пор продолжается, сейчас известно о 152 жертвах.

"34 военных ВСУ были эксгумированы на массовом захоронении в Лимане. За последние сутки мы эксгумировали тело еще одного военнослужащего, но это была отдельная могила на территории города. Что касается гражданских, сейчас у нас 152 человека эксгумированы - это и в местах массового захоронения, и в единичных могилах. Но эта цифра растет даже сейчас, пока мы с вами говорим, количество эксгумированных увеличивается", - заявила Александра Гаврилко.

Она отметила, что травмы умерших получены в основном в результате обстрелов и взрывов, однако есть и тела с признаками насильственной смерти, экспертиза продолжается.

17 октября в Лимане обнаружили еще 7 гражданских, убитых во время оккупации.

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