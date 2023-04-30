В деоккупированном Крыму не будет места русскому языку, - глава Меджлиса Чубаров
В освобожденном Крыму будет господствовать государственный язык, а рядом с ним будет развиваться коренной. Между тем языку страны-агрессора в пространстве деоккупированного полуострова места не будет
Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Еспресо.
По словам чиновника, официальный Киев разрабатывает систему шагов, которые будут предприняты в первое время после освобождения АР Крым от российской оккупации.
"Там будет господствовать государственный язык, он у нас украинский. Рядом с ним будет развиваться язык коренного народа - крымскотатарский, поскольку больше он нигде не может возрождаться, кроме как на той земле, где он сформировался", - рассказал Чубаров.
Он также отметил, что на полуострове будут восстановлены украинские школы, а также учебные заведения с крымскотатарским языком обучения. При этом все выпускники таких школ должны идеально владеть и государственным языком.
- Представителям российских госкомпаний, работающих на оккупированном Крыму, отдали приказ готовиться к выезду с временно оккупированного полуострова.
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