В деоккупированном Херсоне подняли украинский флаг
В понедельник, 14 ноября, в деоккупированном Херсоне в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подняли украинский флаг
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага на центральной площади деоккупированного Херсона во время рабочей поездки. Тимошенко обнародовал видео торжественного момента.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- 12 ноября в ОК "Юг" сообщили , что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.
- Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.
- Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный Херсон и встретился с украинскими военными.
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