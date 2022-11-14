В деоккупированном Херсоне подняли украинский флаг

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага на центральной площади деоккупированного Херсона во время рабочей поездки. Тимошенко обнародовал видео торжественного момента.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

12 ноября в ОК "Юг" сообщили , что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный Херсон и встретился с украинскими военными.

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