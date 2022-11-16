Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне сотрудники СБУ нашли засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах", - пишет прессслужба.

Правоохранители изъяли собственноручно написанные "обязательства" агентов о конфиденциальном сотрудничестве с российской спецслужбой, их дела, сообщения о результатах выполнения задач и "протоколы обысков" в жилищах херсонцев.

Представители спецслужбы РФ бросили документы на территории местного гаражного кооператива во время бегства.

Следствие установило, что колаборанты наводили рашистов на украинских патриотов, участников движения сопротивления.

"Агенты российской спецслужбы принимали участие в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным "уголовным делам". Выявлены задокументированные факты похищения и пытки потерпевших, а также разграбление их жилья под видом проведения "обысков". Получили информацию, что пособники агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, входившими в состав "временно-оперативной группы ВОГ-8", - сообщает СБУ.

В настоящее время материалы направлены на экспертизу для проведения оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей.