В деоккупированном Изюме нашли комнату пыток

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

"Посетили отдел полиции в Изюме, который армия РФ превратила в свою базу. Там, как и в других городах Харьковской области, рашисты устроили тюрьму и комнату пыток", - написал Болвинов.

Он сообщил, что при осмотре следователи обнаружили журналы со списком задержанных, а также инструменты пыток — электрические кабели.

"Также изучается каждая камера, где держали людей - изымаются образцы ДНК и отпечатки пальцев, собирается база доказательств для суда. В темных подвальных камерах люди находились от нескольких недель до месяцев, даже не всегда понимая, что именно от них хотят оккупанты", - написал Болвинов.

Он добавил: "Как и всегда, везде, где были рашисты — свалка. Пустые бутылки, коробки, матрасы, лохмотья однозначно указывают - здесь жили россияне".

15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на сотни людей

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.

17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти .

Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский рассказал, что убитых россиянами людей в Изюме не менее тысячи.

Центр при СНБО сообщил, что оккупанты называют постановкой массовые убийства в Изюме, хотя большинство людей погибло во время российских ракетных ударов.

В деоккупированном Изюме в Харьковской области продолжается эксгумация тел погибших, работа продлится еще почти две недели

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