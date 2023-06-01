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Обзор

В День защиты детей россияне убили маленьких украинцев, Молдову защищают самолеты НАТО. Акценты мировых СМИ 1 июня

Юрий Мартынович
1 июня, 2023 четверг
10:07
Мир про Украину

Очередная атака россиян украинской столицы убила трех человек, в том числе двоих детей. В Молдове проходит важный европейский саммит, который посетит и президент Зеленский

На таких темах акцентируют международные издания 1 июня:

Российские ракеты убивают украинских детей

Нічна атака по Києву 1 червня

Фото: КМВА


Очередной ночной обстрел россиянами Киева не обошел вниманием мировые СМИ. Смерть детей на первых страницах изданий. Заголовок BBC : "Дети погибли после очередной атаки на Киев", заголовок Der Spiegel : "Двое детей погибли после атаки на Киев", заголовок CNN : "В Киеве погибли дети", заголовок The Guardian : "Три человека погибли в Киеве во время нападения России ранним утром, среди них двое детей".

Как отмечают официальные лица Киева, сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей двое детей и один взрослый погибли, более десятка человек получили ранения в результате нового ночного ракетного обстрела столицу. Погибшим детям ориентировочно 5-6 лет и 12-13 лет.

Атака стала четвертой на этой неделе после 17 атак на украинскую столицу в течение мая - большинство из них произошло ночью.

Встреча европейских политиков в Молдове

Молдова

Фото: gettyimages


Кроме того, мировые медиа немало писали о саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Молдове. В Politico написали статью об этом, которую назвали "Лидеры Европы встречаются в тени России", ведь Молдову президент РФ Путин до сих пор считает частью сферы влияния Москвы.

"Встреча десятков европейских лидеров в Молдове станет символическим пальцем в глаза Владимира Путина - знаком коллективного обязательства объединить усилия против Москвы. Это также большой риск. Буквально и метафорически, второй саммит так называемого Европейского политического сообщества проходит на заднем дворе России, регионе , который Путин рассматривает как часть сферы влияния Москвы, что делает привлечение нескольких десятков мировых лидеров непростой задачей", - констатируют в Politico.

Молдова закрыла свое воздушное пространство на время саммита, и самолеты наблюдения НАТО будут внимательно следить за ней – это знак постоянной угрозы российского вторжения.

Главными темами саммита станут безопасность, энергетика, углубление интеграции. В Молдову уже прибыло около 50 лидеров государств для участия. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский тоже примет участие в саммите.

Несмотря на дроны в Москве, Путин стремится продемонстрировать покой.

москва, кремль

Фото: gettyimages


Также международные издания заинтересовала тактика президента России после атаки дронов на Москву. Как пишет The Washington Post, через несколько часов после того, как десятки вражеских беспилотников проникли в российскую столицу, повредив два жилых дома, президент России Владимир Путин не смутился перед журналистами, ведя себя так, будто ничего необычного не произошло.

"Беспечное отношение Путина и такое же приглушенное заявление Кремля в среду показали, что российское руководство делает все возможное, чтобы создать ощущение покоя и контроля, несмотря на атаку беспилотников, побудившую журналиста российского информационного агентства спросить у Путина, планируется ли ввести военное положение по требованию лидера Чечни Рамзана Кадырова?", - пишут в издании.

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