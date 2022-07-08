Видео Валерий Залужный разместил на своей странице в Facebook.

"Вооруженные силы Украины – первая армия мира. Мы защищаем свое. Свою землю, своих родных, свой дом. Мы обязательно победим", - отметил Залужный.

На видео показано, как на фронте работают украинские военные и короткое интервью воина с позывным Вас Вас.

Военный отметил, что он пошел на поле боя, чтобы встретить российских "посетителей" поближе к Москве.

По его словам, даже те, кто кричал, что "русские - братья", взяли в руки оружие и служат в армии.

"Нам нужно более серьезное оружие, нам нужна артиллерия. Было бы у нас 30 танчиков, мы уже были бы в Бердянске", - добавил боец.

2 июля Залужный обнародовал видео "зачистки" острова Змеиный от объектов и техники кафиров.

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