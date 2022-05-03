English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В День Победы Путин может официально объявить войну Украине, – CNN

В День Победы Путин может официально объявить войну Украине, – CNN

3 мая, 2022 вторник
03:57
война с Россией

Президент России Владимир Путин вместо так называемой "специальной военной операции" 9 мая может объявить войну в Украине

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников США и Запада.

Как пишет издание, 9 мая Путин, используя пропагандистскую ценность в этот день, захочет объявить либо о каком-то военном достижении в Украине, либо об усилении эскалации боевых действий, либо об одном и другом вместе.

Чиновники рассматривают сценарий, по которому Путин официально объявляет войну Украине 9 мая.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес предполагал, что Путин может объявить войну 1 мая.

По другим предположениям 9 мая Россия может использовать для объявления аннексии так называемых "ДНР" и "ЛНР", полного контроля над Мариуполем и усиления наступления на Одессу.

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил в понедельник, что у США есть "достоверные" сообщения разведки о том, что Россия попытается аннексировать Луганск и Донецк "где-то в середине мая".

Есть также признаки того, что Россия может планировать провозгласить "народную республику" в Херсоне.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс заявил в понедельник, что есть "почтенные основания полагать, что россияне сделают все возможное, чтобы использовать" 9 мая в целях пропаганды.

"Мы видели, как россияне действительно удваивают свои пропагандистские усилия, вероятно почти наверняка, чтобы отвлечься от своих тактических и стратегических неудач на поле боя в Украине", - сказал Прайс на брифинге в Госдепартаменте.

Прайс добавил, что есть "предположение о том, что Россия может официально объявить войну" 9 мая, и сказал: "Это было бы большой иронией, если бы Москва использовала возможность "дня победы" для объявления войны.

Это позволило РФ увеличить количество призывников, чего она не может сделать сейчас.

Таким образом, они (россияне – ред.) показали бы миру, что их военные усилия проваливаются, что они запутываются в своей военной кампании и военных целях».

  • Как отметил глава украинской разведки, Путин находится на развилке по поводу возможности присоединения "Л/ДНР" к России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

пропаганда
Читайте также:
1 мая, 2022 воскресенье
Причастные к появлению ПЦУ вместе с Порошенко были в "расстрельных" списках рашистов, - нардеп Василевская-Смаглюк
Валерій Герасимов
1 мая, 2022 воскресенье
Начальник Генштаба РФ Герасимов получил ранение в Украине, - Аваков
мобілізації рф солдати орки
30 апреля, 2022 суббота
"Если не удастся достичь планов в ближайшей перспективе": Минобороны не исключило объявление общей мобилизации в России
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.08
    Покупка 31.08
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.64
    Продажа 33.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
3 мая
06:46
Николаевские десантники показали, как уничтожают оккупантов вместе с бронетехникой
06:36
Пока нет никаких признаков военной помощи России со стороны других стран, - Пентагон
06:34
В апреле цены в Украине выросли на 15,9%, а в конце года инфляция может превысить 20%, – глава НБУ
06:06
В Подмосковье большой пожар на складах полиграфической продукции
05:46
На освобожденных территориях Харьковщины оккупанты разрушили до 90% домов, - Синегубов
05:23
Приднестровье
Напряженность в Приднестровье усиливается, - МИД Франции
05:01
Украинские энергетики с начала широкомасштабного вторжения России возобновили свет более трех миллионов потребителям
04:38
Украинцы оттеснили россиян на 40 км от Харькова, - Пентагон
04:16
В российском Белгороде снова сообщают о звуках взрывов
03:39
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили два катера, БПЛА "Форпост", диверсионную группу и не допустили провокаций в Одессе, - ОК "Юг"
03:18
Джонсон первым из мировых лидеров выступит перед Верховной Радой от начала полномасштабного вторжения РФ
02:58
Оккупанты вывезли из Украины на территорию России уже около 200 тыс детей
02:36
Великобритания готовит для Украины военную помощь еще на £300 миллионов
02:15
На освобожденной от оккупации Киевщине обнаружены тела двух мужчин со следами пыток, - Офис генпрокурора
01:54
В течение 2 мая защитники Донбасса уничтожили более 40 единиц техники и 5 БПЛА
01:31
На Востоке украинские воины били по скоплению личного состава и техники и ликвидировали склад боеприпасов
01:10
Под Харьковом погиб призер Игорь Непокоренных, киборг Андрей Котовенко
01:01
путин
Глава украинской разведки о возможности присоединения "Л/ДНР" к России: Путин находится на развилке
00:43
За сутки украинские Воздушные силы уничтожили 8 целей, в том числе беспилотник "Форпост" за $7 млн
00:42
Алексей Данилов
"Пока у нас достаточное количество военных": Данилов о возможности проведения нового этапа мобилизации в Украине
00:27
Олаф Шольц
Санкции против России не отменят, пока она не подпишет мирное соглашение с Украиной, - Шольц
00:23
Оккупанты обстреляли один из районов Николаева, произошел пожар
00:02
Обновлено
Враг нанес очередной ракетный удар по объектам городской инфраструктуры Одессы, есть погибшие и раненые
2022, понедельник
2 мая
23:52
Флаг Словакии
Словакия будет просить исключение из эмбарго ЕС на российскую нефть, - министр экономики
23:49
В СНБО назвали главную причину нехватки горючего в Украине
23:30
Эвакуационная колонна из Азовстали не смогла добраться до Запорожья 2 мая, - ОВА
23:30
"В руководстве России забыли все уроки Второй мировой": Зеленский отреагировал на заявление Лаврова по поводу евреев-антисемитов и назвал его "великим знатоком" гитлеризма
22:50
В новом пакете санкций ЕС должны быть четкие шаги по блокированию доходов РФ от энергоресурсов, чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно, - Зеленский
22:38
Буданов: "больной ум руководства" РФ имеет две идеи на Юг Украины – Таврическая губерния и Небесный город
22:15
Подоляк
Подоляк: оккупанты назначили "мэром" Бердянска осужденного за педофилию
22:05
На 3 мая согласовали эвакуацию жителей Мариуполя, - горсовет
22:03
Эксклюзив
На этой неделе враг постарается выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Колонка Сергея Згурца
21:51
Алексей Данилов
Венгрия знала, что Путин планирует нападение на Украину. Страна считала, что сможет забрать себе часть территорий, - Данилов
21:35
УЕФА отстранил все российские команды и сборные от турниров в сезоне 22/23
21:14
Альфа-Банк
Оснований для национализации Альфа-Банка нет, несмотря на собственников под санкциями, - НБУ
20:46
Минобороны Молдовы не видит признаков подготовки нападения России
20:31
Зверства оккупантов в Киевской области: Офис генпрокурора объявил первое подозрение - росгвардеец убил четырех мирных жителей
20:13
Россия готовится к объявлению мобилизации на 9 мая, - Буданов
20:06
Эксклюзив
Результатов ленд-лиза придется ждать долго, – военный эксперт Михаил Жирохов
19:59
Российские войска не оставляют попыток выйти на админграницы Херсонской области, а также искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы на оккупированных территориях, - Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV