В День памяти защитников Укрпочта выпустила новую марку

Об этом информирует гендиректор Игорь Смилянский .

"Сегодня вся Украина отмечает День памяти защитников Украины. Это особый день. Поэтому и марку, которую мы ему посвятили, запускаем тихо, в 09:00 вместе с минутой молчания по всей стране, помня о подвиге каждого, кто до конца боролся за свободу Украины", – написал генеральный директор Укрпочты.

В настоящее время марка "Вечная память!" и конверт доступны в отделениях и онлайн .

Фото: Игорь Смилянский

Эта марка является чествованием военнослужащих и участников добровольческих формирований, отдавших жизнь за Родину, напоминанием об одном из самых кровавых событий российско-украинской войны – Иловайской трагедии. Смертельный "зеленый коридор" через поля подсолнухов. Полномасштабное вторжение России 24 февраля 2022 года вызвало новую волну героизма и стойкости защитников, однако и горьких потерь.

В качестве эскиза к почтовой марке использована работа заслуженного художника Украины Олега Шупляка "Журба" (2016 г.).

Средства, которые будут собраны через благотворительные взносы во время продажи, а именно 3 гривни с каждой, будут направлены на поддержку детей погибших воинов.

Справочно. 29 августа – День памяти защитников Украины с 2019 года. Именно с этой датой связан один из самых трагических эпизодов российско-украинской войны до полномасштабного вторжения – выход украинских воинов из окружения под Иловайском в 2014 году. Тогда российское руководство – традиционно для себя – нарушило договоренности: украинских военных расстреляли, когда колонны проходили предварительно согласованным "зеленым коридором". Их путь пролегал через поля подсолнечника. Потому традиционным символом памятного дня 29 августа стал подсолнух.