В день образования КНР Китай выпустил анимационный ролик о "воссоединении" с Тайванем

Об этом пишет Reuters .

В видео показано воссоединение фрагментов картины "Обитель в горах Фучунь" - произведения искусства, которое было разорвано на две части в 1650 году. Одна его часть находится в Китае, другая - в Тайване.

В Национальный день командование Восточного театра Народно-освободительной армии выпустило анимационный короткометражный фильм "Мечты сбываются на реке Фучунь". В ленте изображены два эльфа, представляющие две части картины. В конце фильма два персонажа объединяются, волшебным образом превращая картину в одно целое.

Справочно. Более короткий кусок свитка, известный как "Уцелевшая гора", длиной около 51 см, находится в музее провинции Чжэцзян в городе Ханчжоу. Второй кусок длиной 640 см хранит Национальный дворцовый музей Тайваня.

Фото: Википедия

Что известно о взаимоотношениях между Китаем и Тайванем

Китай и Тайвань имеют разную историю и политический статус. Китай считает Тайвань своей провинцией, которая должна быть возвращена под его контроль, а Тайвань считает себя независимым государством со своей конституцией и демократически избранными лидерами. Они претерпели раскол после гражданской войны в Китае в 1949 году, когда националистическое правительство Гоминьдана бежало на остров, а коммунистическая партия Мао Цзэдуна захватила власть на материке.

Китай усиливает свое военное и экономическое давление на Тайвань, чтобы достичь мирного или силового воссоединения по принципу "одна страна – две системы", по аналогии с Гонконгом. Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что "воссоединение" с Тайванем должно произойти и не исключил возможного применения силы для этого.

В то же время Тайвань противостоит любым попыткам Китая поглотить остров и стремится сохранить свою суверенность и демократическую систему. Президент Тайваня Цай Ин-вен призвала к мирному сосуществованию с Китаем на основе взаимного уважения.

Напряжение между Китаем и Тайванем выросло в последнее время из-за увеличения китайских вторжений в воздушное пространство и территориальные воды Тайваня. Министр обороны Тайваня Чиу Куо Чен предупредил, что война может разразиться в любой момент из-за случайного инцидента.

В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, заставляя другие страны признать его частью "единого Китая", и неоднократно угрожал вторжением. 26 марта Гондурас прекратил десятилетние дипломатические отношения с Тайванем в пользу их установления с Китаем.