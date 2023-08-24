В День Независимости в оккупированном Луганске розвучал гимн Украины, а из Херсона в оккупированные районы запустили государственный флаг
В День Независимости Украины, 24 августа, во временно оккупированном Луганске звучал государственный гимн, а из Херсона на оккупированный левый берег Днепра запустили украинский флаг
Об этом информируют активисты движения "Желтая лента".
Отмечается, что в временно оккупированном Луганске украинский гимн звучал на остановках общественного транспорта.
"Сегодня мы установили оборудование на остановках общественного транспорта и люди услышали гимн своей Родины", - говорится в сообщении.
По словам активистов, таким образом они решили поздравить украинцев с Днем Независимости.
В то же время в пресс-службе Сил обороны юга Украины сообщили, что из Херсона во временно оккупированные районы левого берега Днепра по небу на воздушных шарах запустили государственный флаг.
Там подчеркнули, что это сигнал для людей, живущих под оккупацией о том, что Украина вернется.
- В то же время во временно оккупированном Крыму прошла совместная спецоперация Главного управления разведки Минобороны при поддержке Военно-Морских сил Украины. По ее результатам россияне понесли потери среди личного состава, также была уничтожена вражеская техника. Кроме того, на оккупированном полуострове снова взвился государственный флаг.
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