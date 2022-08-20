Об этом сообщает руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также меняется время ежедневного комендантского часа. Теперь, с 22 августа, ограничения продлятся с 19:00 до 7:00 утра на следующий день.

"А в течение Дня Независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Просим с пониманием отнестись к таким мероприятиям и подготовиться к пребыванию дома и укрытиях – это наша безопасность. День Независимости – это о нашей ДНК. Это то , что мы защищали, защищаем и будем защищать. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительны", - написал Синегубов.

Во время комендантского часа обычно запрещено находиться в публичных местах, передвигаться по улицам пешком либо по транспорту.

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