В День независимости в Харькове усилят комендантский час
С 19:00 23 августа до 07:00 25 августа в Харькове и Харьковской области продлится комендантский час
Об этом сообщает руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также меняется время ежедневного комендантского часа. Теперь, с 22 августа, ограничения продлятся с 19:00 до 7:00 утра на следующий день.
"А в течение Дня Независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Просим с пониманием отнестись к таким мероприятиям и подготовиться к пребыванию дома и укрытиях – это наша безопасность. День Независимости – это о нашей ДНК. Это то , что мы защищали, защищаем и будем защищать. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительны", - написал Синегубов.
Во время комендантского часа обычно запрещено находиться в публичных местах, передвигаться по улицам пешком либо по транспорту.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное