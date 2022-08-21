Об этом сообщили в телеграме Укрзализныци.

"В связи с введением комендантского часа в Харьковской области с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа, Укрзализныця из соображений безопасности призывает пассажиров перенести поездку из/в Харьков в указанные даты", - подчеркнули в ведомстве.

На День Независимости пригородные и региональные рейсы из Харькова и в него отменят, а поезда дальнего сообщения будут обеспечивать критически необходимые перевозки в Харьковской области.

Людей призвали следить за обновлениями по каналам Укрзализныци и Харьковской ВГА.

С 19:00 23 августа до 07:00 25 августа в Харькове и Харьковской области продлится комендантский час.

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