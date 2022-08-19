Об этом сообщила украинская разведка в телеграмме .

"На День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". С этой целью в срочном порядке переоборудовается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии. На сцене филармонии будут монтироваться железные клетки. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением", - подчеркнули в ведомстве.

Чтобы сделать это более "легитимным" с виду, захватчики готовят специально обученных "свидетелей" и завозят в Мариуполь российских пропагандистов.

По информации разведки, россияне могут нанести по филармонии точечный ракетный удар и традиционно обвинить в своем преступлении Украину.

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

17 мая первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных.

2 августа американские эксперты подтвердили , что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

6 августа горсовет Мариуполя сообщил, что на сцене мариупольской камерной филармонии российские кафиры собирают тюремные клетки.

11 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские кафиры, вероятно, проведут показательный суд над защитниками Мариуполя в День Независимости Украины.

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