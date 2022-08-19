В День Независимости Украины россияне планируют провести в Мариуполе показательное "судилище" над пленными азовцами, - разведка
В День Независимости Украины в Мариуполе РФ планирует осуществить показательное "судилище" над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев
Об этом сообщила украинская разведка в телеграмме .
"На День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". С этой целью в срочном порядке переоборудовается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии. На сцене филармонии будут монтироваться железные клетки. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением", - подчеркнули в ведомстве.
Чтобы сделать это более "легитимным" с виду, захватчики готовят специально обученных "свидетелей" и завозят в Мариуполь российских пропагандистов.
По информации разведки, россияне могут нанести по филармонии точечный ракетный удар и традиционно обвинить в своем преступлении Украину.
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