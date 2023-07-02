Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Солт-Лейк-Сити, штат Юта, опробует альтернативный способ празднования Дня независимости США с первым в истории шоу беспилотников.

Мэр города Эрин Менденхолл заявила, что новый формат минимизирует "высокую пожарную опасность" и уменьшит проблемы с качеством воздуха, вызванные пиротехникой. Штат Юта больше всего страдает от лесных пожаров.

Кроме этого, в соседнем штате Колорадо, где продолжается сезон лесных пожаров, город Боулдер принял аналогичное решение об использовании беспилотников на замену фейерверкам.

В городах Калифорнии тоже решили провести для праздника более экологичные световые шоу с дронами. Джефф Стейн Владелец калифорнийской компании по производству дронов "Drone Studios" считает такую альтернативу приемлемой, в том числе из-за того, что дроны гораздо тише.

"Беспилотники можно использовать многократно, а с фейерверками возникает дым, мусор. Шум вызывает стресс у собак и людей с посттравматическим стрессовым расстройством, а у Сан-Диего много военных", - сказал он.

По словам Стейна, пиксели дронов, которые будут освещать местность, будут имитировать фейерверки. Таким образом, они будут демонстрировать воздушную анимацию и рассказывать истории с помощью анимированной графики.