Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В День независимости США частично заменят фейерверки на более экологичные дроны

В День независимости США частично заменят фейерверки на более экологичные дроны

2 июля, 2023 воскресенье
13:05
Мир

В связи с опасностью возникновения пожаров и экологических проблем, некоторые города в США заменят традиционные фейерверки на световое шоу с использованием экологически безопасных дронов для празднования Дня независимости 4 июля

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Солт-Лейк-Сити, штат Юта, опробует альтернативный способ празднования Дня независимости США с первым в истории шоу беспилотников.

Мэр города Эрин Менденхолл заявила, что новый формат минимизирует "высокую пожарную опасность" и уменьшит проблемы с качеством воздуха, вызванные пиротехникой. Штат Юта больше всего страдает от лесных пожаров.

Кроме этого, в соседнем штате Колорадо, где продолжается сезон лесных пожаров, город Боулдер принял аналогичное решение об использовании беспилотников на замену фейерверкам.

В городах Калифорнии тоже решили провести для праздника более экологичные световые шоу с дронами. Джефф Стейн Владелец калифорнийской компании по производству дронов "Drone Studios" считает такую альтернативу приемлемой, в том числе из-за того, что дроны гораздо тише.

"Беспилотники можно использовать многократно, а с фейерверками возникает дым, мусор. Шум вызывает стресс у собак и людей с посттравматическим стрессовым расстройством, а у Сан-Диего много военных", - сказал он.

По словам Стейна, пиксели дронов, которые будут освещать местность, будут имитировать фейерверки. Таким образом, они будут демонстрировать воздушную анимацию и рассказывать истории с помощью анимированной графики.

  • 23 июня 2022 г. в Киеве запретили продажу и запуск фейерверков, а также передвижение по городу на авто без глушителя.
  • В новогоднюю ночь в одном из дворов в Дарницком районе столицы неизвестные, несмотря на запрет, запустили салют, полиция начала расследование.
  • Верховная Рада Украины на заседании 11 апреля законодательно запретила обращение и использование большинства пиротехнических изделий как во время войны, так и после.
День Независимости
США
Читайте также:
30 июня, 2023 пятница
На Бахмутском направлении ВСУ противостоит мощная вражеская группировка в количестве до 50 тыс. военных, - Череватый
путін
30 июня, 2023 пятница
Путин думает о немедленном переизбрании, мятеж ПИК Вагнера мог быть элементом процесса, - политолог Цыбулько
1 июля, 2023 суббота
По приказу Шойгу вагнеровцев ликвидируют на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской области, – ЦПД
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.74
    Покупка 36.74
    Продажа 37.46
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.2
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
2 июля
14:18
Как корвет "Иван Мазепа". ВМС Украины будут четыре новых боевых корабля
14:08
Военным РФ запретили согласовывать места своей дислокации с коллаборантами из оккупационных администраций
14:02
OPINION
Пригожин vs Путин: Ворон ворону глаза не выклюет
13:47
В Балтиморе во время вечеринки произошла стрельба: два человека погибли, 28 получили ранения
13:18
Обновлено
Илон Маск третий раз изменил количество твитов, которые пользователи смогут видеть в течение суток
12:56
"Лука – террорист!" В Нидерландах разбили окна в посольстве Беларуси
12:37
В Воздушных силах не исключают, что Иран может поставлять России беспилотники Mohajer-6
12:35
Вблизи Колумбии столкнулись два военных самолета
12:33
Армия РФ держит в Черном море четыре носителя "калибров", залп – до 24 ракет
12:18
Российская армия снова обстреляла Херсон, три человека пострадали
12:09
OPINION
В разных реальностях, или Время говорить по-плохому
11:37
ВСУ наступают на южных и северных флангах Бахмута, есть продвижения, - Череватый
11:02
За сутки Россия обстреляла 9 областей Украины: есть погибший, 13 раненых. Ситуация в регионах
10:42
В Северодонецке россияне заставляют жителей рыть окопы, а ФСБ проверяет предателей по родным из Украины, - ОВА
10:25
Под Киевом обнаружили 8 британских самолетов "Ураган" времен Второй мировой войны
10:08
Россия отменила главную авиавыставку МАКС-2023: в британской разведке назвали причину
10:03
OPINION
Украина - НАТО: "Нет" никто не говорит - поэтому остается вопрос "Как?"
09:54
OPINION
Николай Княжицкий
В регионах, наибольше пострадавших от русификации, особенно на востоке и юге, украинский дубляж фильмов стал главным инструментом изучения украинского языка
09:45
Ночью силы ПВО уничтожили восемь "шахедов" и три ракеты "калибр"
09:03
Обновлено
Атака дронами: в Киевской области есть пострадавший и поврежденные дома, в Николаевской и Запорожской работала ПВО
09:00
Эксклюзив
Путин уже не может отдавать приказы относительно ядерного оружия и других экологических катастроф, - Пионтковский
09:00
Анонс
Франция – Украина: где и когда смотреть матч нашей молодежки в четвертьфинале Евро-2023
08:50
Энергетическая компания Shell продолжает торговать российским газом, несмотря на обещание выйти из рынка РФ
08:12
Обновлено
В Украине была объявлена масштабная тревога. Сообщают о ракетной опасности
08:05
В Черном море корабельная группировка врага увеличилась до трех, общий залп – до 16 "калибров"
08:05
Эксклюзив
Сохранение Путина у власти, даже в ритуальном виде, кажется неприемлемым, - Фейгин
08:03
OPINION
Почему Запад считает распад России "худшим сценарием"
08:00
Анонс
Молодежный Евро-2023: расписание четвертьфинальных матчей 2 июля
07:29
дождь
В Китае в результате аномальных дождей пострадали более 50 тысяч человек, 7 тысяч - эвакуировали
07:11
За сутки ВСУ поразили пункт управления, 2 РСЗО и нанесли 10 авиаударов по районам сосредоточения личного состава врага, - Генштаб
07:00
Молодежный Евро-2023: результаты четвертьфинальных матчей 1 июля
06:49
На оккупированных территориях Запорожской области россияне готовятся к новой волне принудительной мобилизации местных, - ЦНС
06:27
ISW: в ответ на контрнаступление ВСУ россияне стягивают в Бахмут дополнительные подразделения по другим направлениям
02:26
Обновлено
Европейские игры-2022: Как выглядит медальный зачет
01:53
Украинские морпехи уничтожили 2 российских БПЛА и 18 окупантов
00:41
Испания победила Швейцарию и стала вторым полуфиналистом молодежного Евро-2023
2023, суббота
1 июля
23:29
Легендарный испанский футболист Сеск Фабрегас завершил карьеру
22:44
Российских военных наказывают за подписки на телеграмм-каналы вагнеровцев, - движение АТЕШ
22:07
Израиль по пенальти победил Грузию и вышел в полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
21:57
Оккупанты вывели в Черное море два подводных ракетоносца
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV