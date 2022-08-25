Об этом информируют в телеграмме Воздушные силы ВСУ .

"В День Независимости Украины 24 августа оккупанты держали в напряжении всю страну. Подтвержденных ракетных применений было всего восемь. Это ракеты Х-22, выпущенные из дальних бомбардировщиков Ту-22М3", – говорится в сообщении.

В общей сложности армия РФ совершила около 200 вылетов, столько же было воздушных тревог.

Менее 90 раз оккупанты поднимали в воздух самолеты тактической авиации, 34 – дальние и стратегические бомбардировщики Ту-22М3, или Ту-95МС, остальные – это транспортная, армейская и специальная авиация.

В воздушном пространстве Беларуси, России, акваториях Черного и Азовского морей вражеская авиация продолжает патрулирование.

"Работу российской авиации обеспечивают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также самолеты-ретрансляторы и постановщики помех типа Ил-22", – добавляют в пресс-службе.

Также за минувшие сутки зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ликвидировали два вертолета Ка-52 и шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.

"Авиация Воздушных сил продолжает наносить удары по оккупационным войскам на разных направлениях. Истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по танковым колоннам на марше, средствах противовоздушной обороны, реактивных системах залпового огня, переправах, запасах ПМП ", – разъясняют в ВСУ.

С 13 по 19 августа ВМС ВСУ уничтожили более 180 оккупантов, 19 минометных расчетов, три танка и два командно-наблюдательных пункта.

В ночь с 23 на 24 августа украинские защитники уничтожили российский склад с боеприпасами в оккупированном Токмаке.

В Донецкой области 20 августа ВМС ВСУ ранили и убили 12 оккупантов, два вражеских танка, авто с боекомплектом, самоходную гаубицу "Гиацинт-С".

Партизаны в Мариуполе убили оккупационного "чиновника", который приставал к девушке.

В Нововоскресенске, расположенном в Херсонской области, украинские силы уничтожили состав россиян с боеприпасами.

С 24 февраля по 25 августа РФ потеряла в Украине около 45 850 рашистов, 1929 танков и 202 вертолета.

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