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В День Независимости почти 21 тыс. украинцев сделали прививки от коронавируса

25 августа, 2021 среда
09:16
Коронавирус вакцинция

24 августа 20739 человек сделали прививки против коронавируса

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.

Первую дозу получили 8272 человека, завершили вакцинацию - 12 467 человек.

В День Независимости работали: 254 бригады, 821 пункт и 301 центр вакцинации.

С начала кампании привито - 5108074 человека, из них получили одну дозу - 5108072 человека, завершили иммунизацию - 3192128 человек. Всего сделали 8300200 прививок.

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