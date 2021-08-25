В День Независимости почти 21 тыс. украинцев сделали прививки от коронавируса
24 августа 20739 человек сделали прививки против коронавируса
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Первую дозу получили 8272 человека, завершили вакцинацию - 12 467 человек.
В День Независимости работали: 254 бригады, 821 пункт и 301 центр вакцинации.
С начала кампании привито - 5108074 человека, из них получили одну дозу - 5108072 человека, завершили иммунизацию - 3192128 человек. Всего сделали 8300200 прививок.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.06Продажа 31.48
- Актуальное
- Важное