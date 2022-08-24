Об этом информирует в телеграме начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин .

"Аграрии Полтавщины сделали символический подарок ко Дню Независимости Украины - завершили жатву", - говорится в сообщении.

В этом году в Полтавской области намолотили 1,5 млн тонн зерна, из них 1,1 млн тонн - пшеница.

"В этом году аграрии преодолевали и военные вызовы, и погодные. Как все украинцы, мужественно держали строй, потому что понимали большую ответственность. Слава нашим аграриям! Слава Украине!" – добавил Лунин.

19 марта аграрии в Полтавской области начинали готовиться к посевной и работали в две смены.

Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение на выход из украинского порта Черноморск судна с более чем 2 тыс. тонн кукурузы, которое направится в Турцию.

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