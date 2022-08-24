В День Независимости на Полтавщине завершили жатву
24 августа на Полтавщине завершили жатву. Собрали 1,5 млн тонн зерна
Об этом информирует в телеграме начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин .
"Аграрии Полтавщины сделали символический подарок ко Дню Независимости Украины - завершили жатву", - говорится в сообщении.
В этом году в Полтавской области намолотили 1,5 млн тонн зерна, из них 1,1 млн тонн - пшеница.
"В этом году аграрии преодолевали и военные вызовы, и погодные. Как все украинцы, мужественно держали строй, потому что понимали большую ответственность. Слава нашим аграриям! Слава Украине!" – добавил Лунин.
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