Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Несмотря на полномасштабную войну, на государственном уровне в 2022 году отметят День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины.

"В этом году День Независимости Украины имеет для всех украинцев особое значение. У нас продолжается война и оккупанты бесятся от своей беспомощности. Украинцы же продолжают достойно противостоять нелюдям и поражать мир своей несокрушимостью, силой и эмпатией к тем, кто рядом. Именно сейчас мы переживаем исторический момент, наша нация закаляется в борьбе. Мы навсегда запомним то, кто нам друг, а кто враг. Искренне верю, что совсем скоро мы будем громко праздновать нашу победу", – отметил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики.

23 августа в Киеве и других населенных пунктах, в зарубежных дипломатических учреждениях, воинских частях проведут официальные торжественные церемонии подъема Государственного Флага Украины.

24 августа монумент "Родина-мать" в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами Государственного флага Украины, а в Национальном заповеднике София Киевская священники всех церквей будут молиться за Украину. На столичном Крещатике пройдет выставка уничтоженной российской военной техники.

Пройдет также ряд других акций и флешмобов, направленных на единение и поддержку украинцев.

В ходе официальных мероприятий минутой молчания будут чтить память всех погибших в войне против российских оккупантов.

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