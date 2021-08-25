В День Независимости на фронте россияне убили украинского военного, еще двое - ранены
24 августа в зоне ООС зафиксировано три нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook .
Вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские войска обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.
В Луганской и Донецкой областях зафиксировали пролет враждебных беспилотников, которые пересекли линию разграничения.
В результате обстрелов оккупантов один военнослужащий ОС погиб, еще двое получили ранения.
Раненых доставили в больницу. Состояние здоровья одного бойца - тяжелое, другого - удовлетворительное.
В пресс-центре добавили, что на действия врага предоставлен адекватный ответ.
По состоянию на 7:00 25 августа, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.
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