В День Независимости на фронте россияне убили украинского военного, еще двое - ранены

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook .



Вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские войска обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.



В Луганской и Донецкой областях зафиксировали пролет враждебных беспилотников, которые пересекли линию разграничения.



В результате обстрелов оккупантов один военнослужащий ОС погиб, еще двое получили ранения.



Раненых доставили в больницу. Состояние здоровья одного бойца - тяжелое, другого - удовлетворительное.



В пресс-центре добавили, что на действия врага предоставлен адекватный ответ.



По состоянию на 7:00 25 августа, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.

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