Об этом в эфире Еспресо сказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Контрразведывательные мероприятия у нас активно принимаются. Мы должны с Вами помнить, что Россия ведет против Украины бесчестную войну и используются совершенно разные инструменты - как прямой военной агрессии, так и разнообразных ИПСО, и просто терактов и покушений на активистов или политиков, или должностных лиц", - отметил он.

Юсов подчеркнул, что День Независимости – это одна из тех точек, когда мы должны быть особенно готовы к различным провокациям против Украины.

"Внутри Украины и наружу. Есть такая информация, когда мы говорим о таких действиях, речь идет не только о территории Украины, но и, в частности, специальных информационных, политических операциях против нашего государства за пределами Украины. В первую очередь, на территории западного цивилизованного мира. Мы к этому готовы и этому противодействуем", - подытожил представитель ГУР.