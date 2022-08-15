В День Независимости мы должны быть готовы к провокациям в Украине и на Западе, - представитель ГУР Юсов
Россия может готовить провокации ко Дню Независимости Украины внутри страны и в других государствах - в частности, политические и информационные спецоперации
Об этом в эфире Еспресо сказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.
"Контрразведывательные мероприятия у нас активно принимаются. Мы должны с Вами помнить, что Россия ведет против Украины бесчестную войну и используются совершенно разные инструменты - как прямой военной агрессии, так и разнообразных ИПСО, и просто терактов и покушений на активистов или политиков, или должностных лиц", - отметил он.
Юсов подчеркнул, что День Независимости – это одна из тех точек, когда мы должны быть особенно готовы к различным провокациям против Украины.
"Внутри Украины и наружу. Есть такая информация, когда мы говорим о таких действиях, речь идет не только о территории Украины, но и, в частности, специальных информационных, политических операциях против нашего государства за пределами Украины. В первую очередь, на территории западного цивилизованного мира. Мы к этому готовы и этому противодействуем", - подытожил представитель ГУР.
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