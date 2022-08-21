В день мы можем пропускать до 8 тыс. человек с временно оккупированных территорий, - председатель Запорожской ОВА Старух

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Очереди людей, которые хотят выехать с временно оккупированных территорий, очень велики. Люди пытаются уехать. Вчера мы приняли 1 036 человек, в том числе 324 ребенка. Однако, если считать количество автомобилей с направления Энергодара и Мелитополя, то это капля в море", – рассказал Старух.

Глава Запорожской ОВА подчеркнул, что россияне умышленно препятствуют движению людей с временно оккупированных территорий.

"Главная причина такого малого количества выехавших людей, конечно, россияне. Они делают все возможное, чтобы не пропустить людей. Есть и другая причина, в частности состояние дороги. Эта дорога является грунтовой и после дождей она в очень плохом состоянии. Однако при нормальных условиях. мы можем принять за сутки до 8 тыс. человек", - добавил он.

В Запорожье 18 августа россияне накрыли огнем дома, детсад, хозяйственные постройки, исправительную колонию и автомобили

19 августа около 13:00 в Запорожье прогремели взрывы - сработала противовоздушная оборона.

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